Matías Dituro: Tenemos armas suficientes de local para ganar a Inter de Porto Alegre

Matías Dituro, portero de Universidad Católica, anticipó el partido ante Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores, programado para este jueves 22 de octubre, y afirmó que será diferente al duelo que jugaron en Brasil en marzo pasado, señalando que desde esa fecha hasta ahora el equipo Cruzado mejoró y tiene herramientas para ganar.

"Será un partido difícil, Inter es líder del Brasileirao, tienen un técnico (Eduardo Coudet) que les pide mucha intensidad, es un equipo directo. Pero nosotros venimos con un crecimiento constante, estamos escalones más arriba de lo que fue el partido a comienzo de año. Tenemos armas suficientes de local para ganar a Inter y lograr nuestro objetivo, esperando el resultado del otro partido para clasificar a la Copa Sudamericana", explicó el argentino.

Dituro, en la misma línea, señaló que no influye en la dificultad que Inter aún no tenga asegurada su presencia en la siguiente fase de la Copa.

"Inter es un equipo grande de Brasil y del continente, y donde va quiere ganar. No influencia lo que pueda desarrollar en el partido si están clasificados o no. Y nosotros, independiente de lo que aspiramos, también queremos ganar. Esperamos ser protagonistas con nuestro juego, es lo que buscamos y llegar al resultado que queremos", comentó.

El duelo ante Inter, a disputarse en San Carlos de Apoquindo, será este jueves a las 21:30 horas (00:30 GMT) y lo podrás seguir en Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.

Las dudas que dejó el suspendido partido contra Curicó Unido

Dituro también se refirió al historiado encuentro con Curicó Unido en el Campeonato Nacional, que terminó suspendido por un incendio y corte de luz en el Estadio La Granja, y que debe reanudarse para disputar los 40 minutos que quedaron pendientes.

"No nos han dicho cuándo se debería jugar el partido con Curicó. Si pasamos a Copa Sudamericana, tendremos dos partidos más, y el calendario se ajusta, y ahí quedamos a disposición de la ANFP", apuntó.

Finalmente, habló sobre el rendimiento en ese duelo, que fue suspendido cuando los cruzados caían por 2-0 ante los torteros.

"No fue nuestro mejor primer tiempo, pero creamos situaciones y podríamos habernos ido con un empate. No es tan malo como lo sentíamos, era parejo y trabado. Uno está acostumbrado a ver jugar mejor a Católica, y cuando no sale parece una catástrofe, pero no fue así", cerró.