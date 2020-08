Miguel Angel Neira respaldó a César Pinares: Tantos meses sin jugar pudo afectarlo más que al resto

El ex futbolista nacional Miguel Angel Neira, aseguró en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que el nivel mostrado por César Pinares ante Unión Española se debió a los cinco meses que estuvo sin jugar, razón por la que espera que Ariel Holan le dé nuevas oportunidades.

"Creo que fue un partido que pudo haber jugado mal Pinares, porque nadie va a desconocer su calidad de futbolista. También influyó la marca de Unión en el medio, corriendo mucho y sin dejar pensar", opinó uno de los referentes de la historia cruzada.

En esa línea, Neira cree que "estar tantos meses sin jugar, a lo mejor le afectó a él más que a los demás, pero veo un futbolista que tiene que seguir jugando y creo que el entrenador le debe dar toda la confianza para que vuelva al nivel que tuvo antes de esta pausa".

Por otro lado, el ex volante aseguró que la UC apostará a la competencia doméstica, pues su andar en Copa Libertadores está muy complicado por los rivales y los resultados que obtuvo en sus primeros encuentros.

"La Católica tiene un plantel bastante amplio y no creo que tenga problemas, en el Campeonato Nacional no creo que los tenga. En la Copa no le ha ido bien y será más difícil porque es totalmente jugar afuera de Chile con rivales de mayor envergadura. Ahí le puede costar un poco, pero yo creo que la Católica va a apostar más por el torneo local", cerró.

El próximo desafío de Universidad Católica será el sábado a las 16:00 horas frente a Coquimbo Unido, mientras que en Copa Libertadores el próximo desafío es el 16 de septiembre ante Gremio en San Carlos de Apoquindo a las 21:30 horas.