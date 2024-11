Nicolás Castillo coloca toda su fe en la opción de renovar su contrato con Universidad Católica

El delantero de Universidad Católica, Nicolás Castillo, ha dejado entrever su deseo de seguir ligado al equipo de la precordillera, justo cuando su contrato está por terminar. A pesar de una temporada irregular, el atacante compartió un mensaje motivador en redes sociales.

Castillo, de 31 años y oriundo de Renca, ha tenido altibajos esta temporada. Aunque ha anotado goles, sus registros están lejos de ser un rendimiento destacado, ya que su lugar en el equipo no ha sido el esperado, mientras se acerca el fin de su contrato con Católica.

Tras 8️⃣ años, Nico Castillo volvió a anotar con la camiseta de #LosCruzados ⚪🔵 y fue con un precioso tiro libre ⚽ A los que hemos visto tu proceso, te aplaudimos por el esfuerzo que has puesto día día.



¡Que sea el primero de muchos en este retorno y aguante Católica! 🫂 pic.twitter.com/qLBJCI68e7 — Universidad Católica (@Cruzados) March 12, 2024

Las misteriosas publicaciones de Nicolás Castillo en sus redes sociales

En su publicación, Castillo enfatizó la importancia de valorar lo que se tiene y la inevitabilidad de los cambios en la vida. Utilizó emojis de corazones en los colores de su equipo, reflejando su amor por la Universidad Católica.

Posteriormente, el ex Brujas también compartió una imagen del documental 'The Last Dance', destacando su determinación de finalizar la temporada con fuerza y dedicación. La expectativa sobre su futuro en San Carlos continua a la espera de que se resuelva su destino.