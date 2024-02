Nicolás Núñez: Estamos bien para competir

El técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez, hizo la previa debut cruzado en el Campeonato Nacional, este viernes ante Ñublense en el Estadio Santa Laura, y comentó sus sensaciones ante la conformación del plantel para la temporada 2024.

En entrevista con El Mercurio expresó que quedó conforme con los refuerzos porque "buscamos en las posiciones que queríamos. Había otros nombres, pero no podíamos ir por ellos porque no teníamos cupo o el presupuesto era más alto, pero hemos ido conformando el plantel en lo que queríamos y estamos bien para competir".

Esto se contrapone con lo ocurrido cuando llegó el club, hace siete meses, con el plantel ya conformado.

"Me costó (imponer su filosofía). Una de las razones es que tomamos un equipo que no elegimos, donde no había muchos volantes y nosotros le damos mucho énfasis al juego interior. Y eso costó. Este año esperamos desarrollarlo mucho más, a veces más directo, otras no tanto", dijo.

"Algo que no ha cambiado y no va a cambiar es que quiero tener más el balón que el rival y yo dictar los ritmos de cuánto atacar. No especular", añadió.

Núñez reconoció que uno de los problemas para esta temporada pasará por el jugador sub 21.

"Es tema para nosotros y para todos los técnicos", dijo.

"No creo que hayamos mejorado mucho desde que se implementó. Cuando no teníamos regla, aparecían más jóvenes; soy un convencido de que el problema es de base, de cómo se trabaja en las inferiores. No sé si se trabaja bien, no sé si se inyectan los recursos necesarios, no sé si los formadores van a querer trabajar ahí por un tema económico o por las condiciones de las canchas", añadió.

"Hay que ir buscando, pero son las reglas y hay que adaptarse", completó.