Nicolás Núñez: Los goles que nos hicieron son inaceptables, así es imposible competir

El empate con Deportes Copiapó no dejó conforme para nada al entrenador de Universidad Católica Nicolás Núñez, quien tuvo una duro autocrítica respecto al resultado final que los complica además en su intento por conseguir un boleto a Copa Sudamericana.

En la rueda de prensa posterior al partido en el Santa Laura, el estratega de la escuadra de la precordillera analizó que: "En el juego no sufrimos tanto, ellos no tuvieron muchas ocasiones de gol. Si lo pasamos mal en los balones detenidos y tuvimos desconcentraciones que no nos podemos permitir".

"Desde el juego nos cuenta bastante, crear ocasiones de gol también. Sufrir dos goles como que los que nos hicieron es inaceptable, así se hace imposible competir", reflexionó duramente por los dos goles que recibieron del equipo nortino en la primera mitad del encuentro.

"Nos faltó energía para someter más al rival. No pudimos superar al contrincante, siento frustración porque no estuvimos a la altura", subrayó.

Respecto a la opción que les queda de asegurar la clasificación a la Sudamericana, donde se medirán en la última fecha precisamente al equipo que los supera por esa plaza, Unión La Calera, Núñez manifestó que: "Tenemos una última oportunidad. Por suerte es un partido directo. Si ganamos, pasamos arriba. Hay que encontrar la forma. Es un partido con carácter de final".

"Miro el vaso medio lleno, porque tenemos la suerte de enfrentar al equipo con el que estamos peleando el cupo. Somos Universidad Católica y debemos demostrarlo en la última fecha", sentenció.