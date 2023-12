Parot: Vamos a tratar de clasificar a una copa internacional, por el club y para apoyar a Núñez

El lateral Alfonso Parot comentó su renovación con Universidad Católica y también la búsqueda del plantel de clasificar a la Copa Sudamericana 2024, premio para el que tienen opciones en las últimas dos fechas del Campeonato Nacional.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, "Poncho" señaló: "Muy contento. Fue una negociación rápida, llegamos a un acuerdo rápidamente, asi que muy feliz de seguir ligado a esta linda institución que es el club de mis amores y espero seguir por mucho tiempo más, obviamente que eso se debe al rendimiento y a otros factores. Si el club siente que puedo seguir aportando, independiente del rol, feliz de estar acá".

"Ahora que se fueron muchos el año pasado, los más grandes tenemos que aparecer en momentos complicados como este año, mantener al equipo unido. Predicar con el ejemplo, en los entrenamientos, tener compromiso, soy un tipo profesional. Me considero un líder junto a dos o tres más que están en el equipo".

También habló del técnico Nicolás Núñez: "El tiene una relación muy cercana con el jugador, siempre en el marco del respeto y tiene una idea muy clara. Lamentablemente le tocó llegar a un equipo y plantel muy golpeado anímicamente. Desde su llegada se vio una mejoría desde las posibilidades que él tiene. Está el respaldo de los dirigentes y también de los jugadores, nosotros somos los responsables, no hemos podido encontrar respuestas en lo futbolístico, pero ahora intentaremos clasificar a una copa internacional, por el club y para apoyar a Nico".

"Este año todos no lo hemos pasado bien, hinchas, jugadores, técnicos, dirigentes, todos los que estamos ligados a Universidad Católica y somos autocríticos, nos hacemos responsables, tenemos que ganar estos dos partidos que quedan, hay que ir paso a paso, con la idea de clasificar a una copa internacional. Así es el fútbol, son procesos, nos tocó cuatro años seguidos salir campeón y ahora llevamos dos sin poder pelear por eso", añadió.

En otra línea, se refirió a la posibilidad de Fernando Zampedri, quien busca ser goleador mhistórico del club: "No me lo imaginaba. Me acuerdo que cuando lo invité a venir a Católica y lo incentivé estaba dudoso. Ojalá que sea goleador histórico pronto, pero no quiero mufarlo, así que hay que ir partido a partido".

Por último reconoció que tuvo opciones de volver a Rosario Central: "A principios de año me llamaron, me tocó dejar buenas sensaciones allá, salimos campeones y anduvimos bien. Los hinchas fueron siempre muy gratos conmigo, soy un eterno agradecido y los llevo en mi corazón. Me llegó una propuesta formal, pero no pude por problemas familiares, opté por quedarme acá y tratar de ganarme un puesto, pese a que me habían dicho que no iba a tener mucha continuidad".

La UC juega este sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) con Deportes Copiapó en el Estadio Santas Laura.