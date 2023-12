Pellegrino y su continuidad en la U: Me hubiera gustado tener una respuesta de la dirigencia

El director técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, lamentó el "silencio" de la dirigencia de Azul Azul en tiempos en que no está clara su continuidad para 2024, por su irregular campaña en esta temporada.

Pellegrino dijo en conferencia de prensa: "Con respecto al futuro, yo no he tenido ninguna conversación y el silencio también habla por sí solo y es una actitud, no hacer nada también es una actitud. Me hubiera gustado tener una respuesta al respecto porque la institución se lo merece y se está perdiendo tiempo, pero es lo que me toca en este rol de entrenador, en semanas de incertidumbre".

"No son preguntas para mí, son para la dirección del club. Es normal que pase en esta etapa del año, que se empiecen a barajar nombres. Para mí, en todo caso, es más importante que podemos dejar nosotros para el año próximo que el próximo, futuro entrenador o qué va a pasar con Pellegrino", añadió.

"Nosotros los que terminamos contrato a final de temporada, tenemos la obligación, por dignidad, de trabajar y competir hasta el último día. Después del año difícil que hemos tenido, ustedes nos han dicho que hemos roto un récord de estar seis meses, bueno llegar a los 12, con todas las adversidades y superarse es muy bonito. Este equipo nunca me ha fallado en el compromiso. El hincha también ha acompañado", siguió sobre el tema.

De todas formas, sostuvo que le gustaría seguir: "La U es un lugar en el que todo el mundo quiere seguir, no hay entrenadores que no les guste estar acá, incluso en los momentos difíciles y yo he venido en una parada muy difícil y creo que estamos mejor que cuando llegué, a pesar de que no le hemos dado al club todo lo que deseaba. Esta es una institución fantástica y estoy orgulloso de estar acá".

El partido con Cobresal

Este domingo juegan a las 18:00 horas (21:00 GMT) con Cobresal, de visita en El Salvador, en un partido en que los "azules" pelean por ingresar a la Copa Sudamericana y los "mineros" el título.

"(Podemos ganar) Mostrando nuestra mejor cara, nada que no sepamos hacer. Por ejemplo como afrontamos los primeros 20 o 30 minutos fue muy bueno como equipo, como reaccionamos en la segunda parte con un hombre menos, luchando hasta el final. Hemos mostrado argumentos futbolístico en los últimos cuatro partidos, pese a que ganamos dos y perdimos dos, hubo una levantada del equipo a todos los niveles, el defensivo, la intensidad, el ofensivo y ojalá que podamos hacer un buen partido, sabiendo la dificultad que tiene el adversario en su campo, pero no tenemos mucho para especular. Daremos todo para ganar. Será un partido muy lindo, ellos se juegan mucho y nosotros también, será una lucha de fuerzas y un bonito partido", sostuvo.

"Todos los equipos nos jugamos cosas, el cómo manejamos la ansiedad y la responsabilidad es parte importante, tiene que ver con la mentalidad, que es algo que hemos hablado mucho y no manejamos bien ante Coquimbo Unido, con el primer gol y la expulsión de Matías Zaldivia, tuvimos siete minutos que determinaron el andar del partido", señaló.

En cuanto a un balance futbolístico, el argentino expresó: "Tenemos muchísimas cosas muy buenas de cara al año próximo, de que el equipo empiece en una mejor posición, y tiene que ver con el nivel de competitivas y compromiso que tenemos semana a semana, todo eso tiene que ver con el crecimiento, que se mide con la experiencia".

Los altibajos, expresó: "Es un tema que solo se explica en el deporte, hemos tenido dos polos. Estuvimos en los primeros puestos y después tuvimos una racha muy adversa, yo creo que la U no es uno ni lo otro en términos deportivos. Ahora estamos en una posición media, muy expectantes y con muchas posibilidades de clasificar a una Copa Sudamericana que no colma las expectativas de lo que es históricamente esta institución, pero sí es una mejora en relación a lo que fue el año pasado".

"Nosotros no hemos fallado en los partidos con mayor foco, sino en los que tienen menos foco. Entonces tiene que ver con la mentalidad, el hacer cosas por nosotros mismos y no por el marco", cerró.

El duelo entre los universitarios y "albinaranjas" podrás seguirlo en detalle por Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.