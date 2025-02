¿Por qué? "Polo” Quinteros disparó con todo contra la UC

Universidad Católica espera con ansias poder estrenar su nuevo estadio para el cual ya tienen una fecha aproximada en donde se daría el debut de los Cruzados en el Claro Arena con su hinchada en el estadio más moderno del fútbol chileno.

Para eso ya preparan todo tipo de sorpresas, como por ejemplo la camiseta especial que utilizarán en su primer partido de vuelta en casa, pero hay uno de los aspectos del nuevo estadio que no le gustó a un ex jugador histórico de la UC y no tuvo problemas para criticar despiadadamente dicha característica del estadio.

Polo Quinteros no está feliz con el pasto sintético en el Claro Arena

Jorge "Polo" Quinteros, quien fue campeón del Clausura con Católica el 2006 se mostró disconforme con la decisión de la dirigencia Cruzada al determinar que el nuevo terreno de juego de la UC sea pasto sintético.

En una entrevista con La Tercera el ex jugador comentó su opinión en respecto al nuevo gramado de juego "Tampoco estoy de acuerdo con que le van a poner pasto sintético. Católica es muy grande para tener una cancha con pasto sintético y los equipos grandes no tienen pasto sintético".

Además, agregó el porque no está de acuerdo con el pasto sintético "¿Cuál es la esencia del jugador? El pasto. Si no, el Liverpool, Real Madrid o Manchester City tendrían césped sintético y no lo tienen. Qué Católica tenga césped sintético es una patada en los huevos".

Una fuerte crítica que también le llegó a los dirigentes que garantizan que el pasto será de alta calidad a la que Polo Quinteros comentó: "Mentira. Césped sintético es sintético, y natural es natural" a lo que el ex jugador de la UC cerró con "El fútbol se juega en pasto natural".