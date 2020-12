Ricardo Lunari: "Tati" Buljubasich es el mejor director deportivo en Chile

El argentino Ricardo Lunari, histórico ex volante de Universidad Católica, fue invitado de "La Franja" en Al Aire Libre TV y afirmó que José María Buljubasich es el mejor director deportivo en el fútbol chileno.

"Lo que ha logrado Católica en los últimos años ha sido fue en base de ir mejorando, sobre todo en el director deportivo. Cuando 'Tati' agarra el puesto, no lo conocía, no tenía experiencia. Le costó y erraba bastante, en elección de jugadores y técnicos. Pero le tomó la mano a la función, y puedo decir con los ojos cerrados que 'Tati' Buljubasich ahora es el mejor director deportivo de Chile", aseguró Lunari.

El trasandino, en la misma línea, apuntó que "antes erraban bastante seguido, ahora al revés, no erra nunca. Ahí está la clave. Católica empezó a ser campeón más seguido cuando 'Tati' le tomó la mano al cargo y empezó a traer jugadores con los que no se equivocó. No erró con jugadores y técnicos".

Por ese motivo, Lunari explicó que la base del plantel ha permitido que el equipo mantenga el nivel, pese a los cambios de técnicos que ha tenido en las tres últimas temporadas, con Beñat San José, Gustavo Quinteros y Ariel Holan.

"Este plantel se fue armando con el tiempo. El equipo fue creciendo en jerarquía y se mantenía la base. Si siguen haciendo las cosas bien, puede seguir su buen momento por dos o tres años más", sentenció.