Sergio Vázquez: Salas estaba adelantado en 1994, quieren justificar algo que ya no tiene sentido

El Canal del Fútbol reavivó una vieja polémica en su programa "Memorabiblia" al utilizar el VAR para determinar que el dudoso gol de Marcelo Salas a Universidad Católica en 1994 no fue en fuera de juego como hasta hoy reclaman en los cruzados. Uno de los protagonistas de ese encuentro, Sergio Vázquez sostuvo que el "Matador" estaba adelantado, aunque ahora quieran demostrar lo contrariol

"Yo lo que vi en la imagen son dos cosas muy distintas a la realidad, una Salas no estaba en el lugar en el que tenía que estar, es todo medio confuso. Yo sé lo que pasó", manifestó Vásquez en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Ahora dicen que fue Miguel Arriman el que peinó la pelota, pero no fue así el que peina la pelot fue (Marcelo) Jara. Salas estaba adelantado, de eso no queda duda, es algo ridículo estar viendo esto y querer justificar algo que ya no tiene sentido", agregó.

Consultado si alguna vez le consultó a su ex compañero si tocó o no la pelota, fue claro: "Nunca le pegunté, porque es claro que no la toca Miguel, que después se quisiera hacer notar que la tocó Arriman me parece una estupidez. Si Jara no peina la pelota le hubiese caído en los pies a Marcelo, pero le cae en el pecho, es algo de lógica. Hay cosas que son burdas y espantosas y no hace falta que se sigan hablando".

En su opinión sobre el VAR, "Charly" manifestó que "sabemos y vimos lo que pasó dentro de la cancha, no es como lo quieren pintar ahora. El Var es una forma buena de aclarar las cosas, pero hay que ver quién lo hace y por qué".