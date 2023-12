Técnico de baloncesto de la Universidad de Chile denunció agresión y amenazas de Nicolás Castillo

Isaac Arévalo, entrenador del equipo de baloncesto de la casa de estudios de la Universidad de Chile, denunció en redes que fue agredido y amenazado por Nicolás Castillo, exdelantero del club Universidad Católica.

De acuerdo Arévalo, este incidente ocurrió el viernes en las afueras de San Carlos de Apoquindo.

"Esta persona, simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile, decide agredirme", relató Arévalo en Instagram.

En la misma línea, sostuvo Castillo le gritó para que se sacara la polera, para posteriormente amenazarlo y agredirlo.

"Me dice que peliemos y se abalanza con sus brazos, en lo cual me cubrí, y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera, por lo cual decidí grabarlo y no responderle con ningún golpe o agresión hacia su vehículo, ya que no me rebajaría a él", agregó el afectado, compartiendo en su Instagram las imágenes del incidente.

Finalmente, lamentó no haber recibido disculpas por este incidente y apuntó que nadie se ha hecho responsable, ya que Castillo no tiene contrato con la UC.

Revisa las imágenes y el testimonio completo del coach Arévalo a continuación: