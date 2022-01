Universidad Católica presentó a Helaine de Grange como subgerenta del fútbol femenino

Helaine de Grange, ex futbolista y capitana de Universidad Católica, se convirtió en la nueva subgerenta del fútbol femenino de Cruzados SAP. Se trata de un puesto inédito, que comenzará a ocupar a partir del 1 de febrero.

"Es un gran desafío. Mi visión es que Católica se convierta en el mejor equipo de Chile en el fútbol femenino. Si lo ha sido en los últimos 4 años en el fútbol masculino, no veo ninguna razón por el cual no convertirnos nosotras en el mejor equipo", dijo la ex seleccionada en conferencia de prensa.

"Sabemos que hay un proyecto de remodelación del estadio. Junto a José María (Buljubasich) estamos viendo la posibilidad de jugar, tal vez en una primera parte, algunos partidos en el estadio", indicó.

La UC fue eliminada en cuartos de final del torneo femenino 2021, y espera mejorar los resultados en este año. "Estamos trabajando desde ya en el plan de acción que se va ir traduciendo en resultados bien concretos durante el año", agregó de Grange.