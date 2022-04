Víctima del choque protagonizado por Yamil Asad: Él me dejó solo y espero se haga justicia

A solo un día para que se dispute el clásico universitario entre la UC y la U en el torneo, volvió a ser tema el choque protagonizado por el jugador de los de la precordillera Yamil Asad, ya que la víctima de aquel accidente entregó un duro relato de las complicaciones de salud por las que ha tenido que pasar a partir de ello.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el venezolano Germán Sosa detalló el panorama que ha tenido que pasar desde la impactante colisión en la que se vio afectado el pasado 11 de marzo. "Después de recibir el impacto quedé en schock, y por mis propios medios, me saqué el cinturón de seguridad y salí del auto. Ahí experimenté el dolor más intenso de toda mi vida, me tiré al piso y me costaba mucho respirar".

"Llegaron los bomberos y les dije que me llevaran lo más rápido a un centro asistencial, porque estaba reventado por dentro y me podía morir en ese mismo momento", añadió.

Tras haber estado cuatro días en coma inducido por sus lesiones y casi una semana en la UCI, el farmacéutico de profesión expresó su molestia al enterarse de los detalles del choque que protagonizó Asad, quien se encontraba en estado de ebriedad con 1,21 gramos de alcohol por litro de sangre.

"Él no me ayudó en nada. No tuvo nisiquiera la decencia de bajarse de su auto, de preguntarme a mí y mis amigos cómo estábamos. No tuvo ningún gesto de solidaridad. Estoy muy molesto por eso porque además dijo en una entrevista que todo estaba bien, pero a él no pasará nada. Yo estoy afectado, con una recuperación muy lenta y con asistencia, no puedo ir al baño por mis propios medios", relató al citado medio.

Vamos a presentar las demandas que corresponden. Es injusto que mientras él pueda salir del país a jugar, yo no me pueda bañar solo y tampoco trabajar. Son muchas cosas que a uno lo deprimen, pero no voy a renunciar y espero se haga justicia. Él me dejó solo", remarcó Sosa.

Es que además, durante esta semana se conoció que a Asad se le suspendió la medida cautelar del arraigo nacional, por lo que finalmente podrá viajar fuera del país junto a la UC para disputar los encuentros de Copa Libertadores. La próxima semana los "Cruzados" debutan ante Talleres en Córdoba por el certamen continental.