Volante argentino sondeado por la UC: Depende de América de Cali

El volante argentino Matías Pisano expresó su deseo de mantenerse como jugador de América de Cali, luego de sonar como opción en Universidad Católica e Independiente de Avellaneda de Argentina.

En una conversación con DirecTV en la cual fue consultado por esta situación, el autor de uno de los goles con que el cuadro colombiano superó a los "cruzados" en Copa Libertadores sostuvo que "mi idea es seguir acá. Me encariñé, el hincha me quiere mucho, pero no depende de mí, depende del club".

En ese sentido, Pisano postuló que el elenco caleño "no pasa una buena situación económica por la pandemia. Hay que esperar, si no me quedo, pues miraremos los destinos".

Pisano está en el radar de la UC, pero para poder ficharlo necesitan liberar un cupo de extranjero.