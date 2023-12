Zampedri y el choque con Maza: Tiene que tener respeto, humildad de saber que se equivocó

Fernando Zampedri, delantero y capitán de Universidad Católica, apuntó al árbitro Piero Maza luego que el silbante se interpuso en su camino durante un tiro libre ante Deportes Copiapó, ocasionando un choque que además terminó en amonestación.

"Estaba muy mal ubicado. Un árbitro de Primera División no puede estar ubicado en ese lugar, donde va a suceder la jugada. Después, en la amarilla no le digo nada, solamente me retiro enojado por la situación. Nacía una jugada que teníamos preparada, que había salido muy bien y no la deja culminar", expresó a la salida del Estadio Santa Laura.

"Yo creo que también tiene que tener un poco de respeto, humildad de saber que se equivocó. Bueno, me sacó amarilla... No pasa nada, ya está", agregó.

Cabe recordar que el juez se interpuso en el camino de Zampedri cuando se disponía a recibir sin marca un tiro libre rasante en el área copiapina durante el primer tiempo.

[VIDEO] Piero Maza obstruyó jugada de la UC y amonestó a Zampedri por sus reclamos #CooperativaContigo https://t.co/KEcIDLrjmO pic.twitter.com/ol3B4KUeTJ — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) December 2, 2023

Sobre le hecho de haber disputado su último duelo de la temporada, Zampedri dijo que luego, "tranquilo en mi casa evaluaré como terminó el año en lo personal y lo grupal, qué le pude entregar al club y qué no, pero estoy tranquilo. Que los muchachos hagan un buen partido el fin de semana que viene y podamos entrar a copas".

Además, le bajó el perfil al penal que fallo, y que pudo ser el 3-2: "Primero, desconcentración nuestra; mérito del rival que lo supo aprovechar. Son momentos del partido. Tuvimos la valentía de lograr el empate dos veces rápido. Pudimos haber ganado y no se dio".

El "Toro", de momento goleador del torneo con 17 anotaciones, se perderá el cierre de la campaña ante Unión La Calera el sábado 9 de diciembre, a las 20:30 horas, por acumulación de tarjetas amarillas.