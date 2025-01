Aclaran el principal obstáculo que impidió el regreso de Eduardo Vargas a la U

El anhelo de los hinchas de Universidad de Chile para este mercado de fichajes era poder concretar el regreso de Eduardo Vargas, más aún cuando a fines del 2024 se supo que el seleccionado chileno no continuaría en Atlético Mineiro y en el equipo laico buscaban desesperadamente a un centrodelantero.

Pese a la condición de agente libre en la que quedó Vargas hace unos días su nombre nunca estuvo muy cerca de la U, a pesar de algunos trascendidos que surgían en reportes de la prensa brasileña y nacional.

Finalmente, Turboman terminó por elegir a Club Nacional de Uruguay para seguir con su carrera y volvió a dejar de lado la opción de su retorno al equipo universitario azul. Al respecto, este miércoles se conoció el gran impedimento para que su nombre no arribara al club que lo lanzara al fútbol europeo hace más de 10 años.

El fallido regreso de Edu Vargas a la U tuvo un gran motivo

Ya confirmado de que los caminos de Eduardo Vargas y la U no se reencontrarán, al menos en el corto o mediano plazo, en las últimas horas se reveló el por qué de la fallida negociación.

Fue el periodista Gonzalo Fouillioux el que en TNT Sports dio a conocer las razones de esto. "Las versiones son contrapuestas: en el entorno del jugador me dicen que la U no hizo nada por ficharlo. En la U dicen que le comunicaron a su entorno, que es el mismo de (Charles) Aránguiz, que las puertas iban a estar siempre abiertas", señaló el periodista en el programa No es para tanto.

"Se dijo que la U haría cosas atípicas para ir a buscarlo, pero desde el entorno del jugador le dijeron que iba a seguir en Brasil por cosas personales y profesionales. Creo que cuando el club está obsesionado, se toma un avión para ir a convencerlo, y cuando el jugador quiere volver llama, 'quiero volver al equipo de mis amores' y piden que llamen", añadió, aclarando así el panorama de la lejanía que se mantiene entre Vargas y la U, y que no tiene para nada contento a los hinchas Azules.