Acusan a Gustavo Álvarez de tener poca personalidad por caso Morales en la U

El periodista Cristian Caamaño encendió el ventilador y señaló que la decisión de congelar a Marcelo Morales en Universidad de Chile, producto que el jugador no quiere renovar su contrato con los azules, es una decisión sumisa del entrenador Gustavo Álvarez.

En Radio Agricultura el profesional señaló que: "Vamos a poner varias cosas sobre la mesa. Advertimos en marzo que se estaba complicando lo de Morales y que el accionar de Azul Azul y quienes están detrás del Grupo Sartor, Marcelo Pesce y toda esa gente que toma decisiones más importantes que el propio Michael Clark, que si Morales no renovaba con cláusula de salida de 3 millones de dólares, le iban a hacer la vida imposible al muchacho".

Ante el eventual congelamiento que estaría sufriendo el jugador Caamaño levantó la voz y dijo: "Estamos hablando de un jugador titular, del mejor lateral izquierdo del campeonato anterior, y que la U se preste para esto, y que Gustavo Álvarez no siquiera levante la voz y diga algo".

"Si la visión del entrenador es contar con él lo cita. La citación la hace el entrenador, no la hace ni el gerente ni el presidente. ¿Ustedes se imaginan a Quinteros dejando en el congelador de Colo Colo a Suazo porque no renovaba?", complementó Cristian.

La U de Gustavo Álvarez no sigue el ejemplo de Suazo en Colo Colo

También comparó este caso con el que vivió Gabriel Suazo antes de que se fuera al Toulouse. "Es un jugador formado en la U. Pongo el ejemplo de Colo Colo: Suazo no quería renovar y siguió siendo el capitán hasta su último día. Hay valores que tú tienes que respetar como institución. Hay formas de trabajar. Y hablan de que están reinventando a la U. Quizás es así, con este tipo de malas prácticas. Las que hizo Huachipato, los mismos hombres que sobrevuelan en la U".

Gustavo Álvarez se cuadró con la dirigencia en Huachipato para congelar a otro jugador el año pasado

El periodista le recordó a Álvarez que no es la primera vez que cae en este tipo de cosas. "yo veo a un técnico sumiso frente a la dirigencia, que no se revela ante una decisión orgánica como congelar a un jugador porque no renueva... Por qué tiene que entrega se sumisamente. El año pasado fue Bastián Roco en Huachipato y ahora Gustavo Álvarez comete el mismo error en la U. Es un DT que no muestra personalidad"