Consumada la clasificación a la semifinal de la Zona Centro Norte de Copa Chile, en Universidad de Chile siguen concentrados en la conformación de lo que será el plantel para afrontar los desafíos del segundo semestre, cuyo gran objetivo es sostener la mínima ventaja que tienen sobre Coquimbo Unido en la tabla de posiciones y conseguir el título del certamen.

El técnico de los azules, Gustavo Álvarez, analizó la actualidad del conjunto laico tras la goleada sobre San Antonio Unido y reconoció que siguen trabajando en sumar nombres para reforzar al plantel para la segunda mitad del año.

Gustavo Álvarez juega al misterio con los nombres y las posiciones que busca reforzar en la U

En los últimos días se informó que el jugador de O’Higgins de Rancagua, Antonio Díaz, será el primer fichaje de los azules en esta ventana de traspasos. El DT de los azules, eso si, sigue jugando al misterio con los nombres y puestos a reforzar.

“De las posiciones que buscamos y de nombres propios no los hago público. El club trabaja en incorporaciones, gestionando contrataciones en los puestos que acordamos, así que no tengo nada para agregar, mantengo esa postura”, comentó.

Respecto a la goleada sobre San Antonio Unido, Álvarez reconoció su satisfacción por el poder de finiquito mostrado por los jugadores y valoró el aporte de la cantera azul.

“Creo que el equipo hizo un buen partido. En la última conferencia dije que me preocupaba si no generamos situaciones de gol, cosa que no había ocurrido, pero mientras las tengamos es cuestión de precisión y hoy el equipo la tuvo”, declaró.

“Las oportunidades para los jóvenes no es porque es la Copa Chile, sino porque se lo han merecido. Nosotros desde el primer día dijimos que nuestros objetivos son ganar el próximo partido, sin distinguir la competencia que sea. Le damos la misma importancia a la Copa Chile como al campeonato. Los minutos no se regalan, los jugadores se lo merecen. Todos los juveniles que están jugando no es por una rotación o por utilizar la Copa Chile para eso, sino que porque se lo merecen y están en nuestra consideración ya sea para la Copa como para el Torneo Nacional”, cerró.