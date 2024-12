Acusan a Michael Clark de entorpecer los fichajes de la U en beneficio de Huachipato

Universidad de Chile lleva varios días de pretemporada y, sin ir más lejos, ya tuvo su primer partido amistoso para darle fondo futbolístico a esos trabajos, el que terminó con una victoria de 3-0 sobre Audax Italiano.

Aunque aún no han llegado los fichajes que pretende el entrenador Gustavo Álvarez, y sólo Julián Alfaro fue oficializado, no hay anuncios de otros jugadores, para una temporada que marcará el regreso a la fase grupal de la Copa Libertadores.

Dura denuncia contra Michael Clark y su relación con Huachipato

Desde hace años que se cuestiona que Azul Azul haga esencialmente negociaciones con los del Acero, al que se suma Gonzalo Montes, otro jugador proveniente del elenco de la Usina, del cual se ha hablado de su arribo en varios medios, y aún no se oficializa por parte del club.

Aunque el ansiado centrodelantero, en el que se han dado varias opciones, aún no llega, y frente a este panorama, el periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño comentó el por qué de la tardanza: “Hago la distinción con los jugadores que ha estado negociando Manuel Mayo con Gustavo Álvarez, que trabajan mancomunados, pero está el negocio que quiere hacer Clark y la dirigencia con jugadores de Huachipato”.

El comunicador argumentó que “los pases de jugadores siguen perteneciendo a la antigua dirigencia. Entonces la triangulación que la quieren hacer no sólo para traer a Gonzalo Montes, sino que a Benjamín Gazzolo y Thiago Vecino”.

Y sobre este último hizo una denuncia que afectaría a los Azules: “Me dijeron que quieren hacer uso de la opción de compra de Vecino para después llevarlo en la U y hacer la triangulación habitual del sobreprecio“.

Clark por sobre la decisión técnica

En su comentario, el periodista agregó que en los fichajes no está pesando lo que pidió Gustavo Álvarez: “Son jugadores que el técnico no ha solicitado. Todas las negociaciones con otros futbolistas solicitados por el técnico, están siendo bloqueados por la dirigencia para traer estos jugadores que estuvieron en Huachipato. La situación puede generar no sólo malos ratos, sino que alguna salida. Hay mucha molestia porque se perdió mucho tiempo. Como está todo este tema de Clark y no se sabe quién será el dueño de la U”.

Por último cerró que los futbolistas que tenía avanzados el gerente Manuel Mayo fueron obstruidos por Clark: “Tenía resuelto el préstamo de Javier Altamirano, el tema de Octavio Rivero y lo de Gonzalo Montes, la dirección deportiva no puede negociar con Huachipato y cada jugador que llega de allá los negocia directamente Clark con los antiguos dueños: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce“, en una situación que sigue sin fichajes para los Azules y sería un nuevo capítulo de las sospechas donde siempre figura Huachipato como elemento de negociación.