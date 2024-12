César Vaccia explicó en términos futbolísticos qué significa la sanción CMF-Sartor en la U

El exDT de Universidad de Chile, César Vaccia explicó en términos futbolísticos qué significa la sanción impuesta por la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) a Sartor, empresa que actuaba como controladora de Azul Azul.

El organismo público que regula y supervisa el mercado financiero de Chile le dio un duro golpe a Sartor que suponía iba a afectar al conjunto Azul, a pesar de que aclararon mediante un comunicado que actualmente no tienen relación de propiedad con dicha inversora.

Sin embargo, el bicampeón con la U habló en exclusiva con Al Aire Libre para abordar el tema con "peras y manzanas".

Vaccia explicó en términos futbolísticos el drama de la U

"Futbolísticamente, para que el hincha entienda, es una tarjeta amarilla, más tirada a roja, es una advertencia. O sea, la próxima, la verdad es que van a haber expulsados. Vamos a quedar a lo mejor fuera de una competencia. A ese nivel es el problema", comenzó diciendo César Vaccia a Al Aire Libre.

- ¿Y esa tarjeta amarilla en qué minuto del partido se recibe? Un detalle no menor...

- En este minuto es como que entran los once jugadores al campo de juego, pero sin ninguna posibilidad de cambio. No te permiten hacer ningún cambio. Si alguien se lesiona, no tienes ninguna posibilidad desde el banco de buscar una solución. O sea, hay que aguantarse con lo que hay.

- ¿Eso es un indicador de desventaja para el partido que juega la U?

- Si lo ves desde el punto de vista futbolístico, eso es. Estamos en desventaja en relación a cualquier equipo que esté en las mismas condiciones que nosotros. No sé si eso explica o el hincha podrá entenderlo".

El bicampeón con la U emitió conceptos sobre Michael Clark

"Me queda claro de que Sartor tiene la mayor parte de las acciones en Azul Azul. Y hay un liquidador, don Fernando Pérez, que entiendo que va a hacer un poco la liquidación de las acciones, o sea, las va a poner en venta. Y al parecer Michael Clark las va a comprar con su otra empresa que tiene el 10% de las acciones en Azul Azul, lo que podría significar, si se hace todo bien, en forma transparente, de que la U, el equipo, la institución, no tenga problemas y pueda seguir funcionando. Es un proceso largo eso si", añadió Vaccia.

Además, el histórico director técnico chileno soslaya la posibilidad de real de un problema mayor, en el cual deberán tomarse decisiones importantes a nivel dirigencial para no convertirlo en una tragedia.

"Solo por lo que he escuchado, Sartor podría tener problemas con la liquidadora, pero ellos tienen que la liquidadora vende todas las acciones de Sartor, las compra Michael Clark u otro oferente y el club sigue funcionando sin problemas. Es lo que yo creo que va a pasar", expuso.

La preocupación de Vaccia por el futuro de la U en 2025

Otro de los puntos en cuestión que abordó con detalles el bicampeón azul es la preocupante proyección que realizó para el 2025, año en el que la U regresa a las competiciones internacionales.

"Independiente del asunto de la auditoría de la CMF que le hagan a Sartor y que Clark se quede con el resto de las acciones, va a ser un año muy complicado en términos económicos, eso es evidente que va a ser así. Así que no nos hagamos ilusiones con refuerzos rimbombantes, me refiero a un símil del Leo Rodríguez, del Flavio Maestri, de esa categoría, no, la verdad es que no", agregó.