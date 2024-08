El mediocampista nacional Charles Aránguiz fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Universidad de Chile este pasado lunes, pero en esta jornada de martes fue el turno de ser presentado oficialmente ante los medios de comunicación, los que llegaron en masa a conocer las primeras impresiones del jugador con la camisa azul.

Aránguiz fue consultado por varios temas, respecto a su condición física, su retorno al país y lo inmediato, la opción de ser parte del equipo que jugará este sábado ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico.

Charles Aránguiz apura su puesta a punto para estar presente en el Superclásico

Respecto a la posibilidad de ser parte del equipo que defina Gustavo Álvarez para enfrentar a Colo Colo este sábado en Ñuñoa, Charles reconoció que está colocándose a punto físicamente tras una inactividad en Brasil y verá cómo avanzan los entrenamientos a la espera de la decisión final del entrenador.

“El clásico es un partido importante, diferente. Me estoy integrando ahora con el grupo en general, realizando entrenamientos más dinámicos y eso lo tiene que evaluar el técnico. Quedan aún par de días y el médico y el preparador físico verán si estoy disponible”, indicó.

“Me estoy sintiendo bastante bien, en cada entrenamiento voy ganando condición física y veremos si puedo estar bien de acá al sábado y ser opción y si no, seguiremos poniéndonos a punto para pronto estar al 100 por ciento”, declaró.

🎙️ Charles Aránguiz sobre el Superclásico: "Es un partido importante, diferente. En lo personal me estoy integrando con el grupo en general y con entrenamiento más dinámicos. Si estoy, eso lo debe evaluar el técnico". — Universidad de Chile (@udechile) August 6, 2024

El “Príncipe” reconoció que su vuelta al fútbol chileno pasó por una decisión netamente familiar, ya que quiere aprovechar a su familia en la recta final de su carrera.

“Los hijos van creciendo y también hay que escucharlos y tus padres están cada día más grandes. Estuve bastante tiempo afuera y no me reprocho nada. Me dio el gusto de estar en otros lugares y siento que aún tengo energía y capacidad para seguir disfrutando y si a eso le sumo que mi familia puede estar al lado de uno, mucho mejor. El tema para mi fue muy importante y creo que he tomado la decisión correcta”, reconoció.

El volante aclaró su condición física luego de que medios brasileños informaran sobre graves problemas en sus tobillos, situación que tiene en alerta a los hinchas azules.

“Estuve dos semanas parado y antes de llegar a Chile ya estaba corriendo y haciendo algunos trabajos. Estamos en ese proceso de entrenamientos más dinámicos con el grupo, que sea todo bien natural. Estoy bien, hay sensaciones buenas, que cada día voy mejorando y encontrando mi mejor parte física”, señaló.

Sus respetos por Isla y Vidal que están en Colo Colo

Respecto a la importancia de su retorno al fútbol chileno y su reencuentro con otros jugadores de la Generación Dorada en el país, Aránguiz reconoció sentir respeto por sus compañeros de selección que hoy visten la camiseta de Colo Colo.

“Con Mauricio y Arturo hay un respeto muy grande. Estuvimos en la selección durante mucho tiempo, dónde pasamos momentos buenos y momentos malos. Siempre les voy a desear lo mejor. Para nosotros el partido del sábado es importante, si bien no se define el torneo, estamos punteros y estamos por buen camino, haciendo las cosas bien, Además, jugaremos con nuestra gente y tenemos la ilusión de mantener la punta”, puntualizó.