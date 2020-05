Delantero chileno que triunfa en Perú: La U tuvo interés en mí

Con una notable campaña en el fútbol peruano, el delantero chileno Carlos Ross reconoció que a comienzo de esta temporada tuvo contactos con Universidad de Chile, club que finalmente desestimó la posibilidad de ficharlo.

"Tuve un 2019 muy bueno, fui el máximo asistente del equipo, el máximo asistente de la Copa Bicentenario y el segundo goleador. Es verdad, un representante me llamó y me dijo que la U estaba interesado en mi", comentó el jugador formado en Audax Italiano en diálogo con el portal RedGol.

"Andaban buscando extremos y yo tenía otro año acá. El pase pertenece a Sport Huancayo y la U me quería como jugador libre. Sport Huancayo me vendía en 300 mil dólares, pero la U quería un jugador libre y chileno, por eso no se me dio", añadió Ross, quien no ocultó su deseo de haber vestido la camiseta azul.

"A cualquiera le gustaría jugar en un grande, más en tu país, hubiese sido muy lindo. Es pero que cuando retorne el fútbol siga metiendo goles y haciendo asistencias, para estar en carpeta de algún grande de Chile, si es que no, sigo mi carrera como siempre lo he hecho, perfil bajo, pero recorriendo el mundo, disfrutando de culturas. Me hubiese encantado llegar a la U", comentó.