Diego Carrasco: Quedó un poco de bronca, porque sabemos el partido que hicimos

El zaguero Diego Carrasco ahondó en lo que ocurrió el domingo en el clásico ante Colo Colo y aseguró que hay un poco de rabia por el resultado, dado que el sentimiento del plantel era que se pudo haber ganado el duelo ante los albos y así poner fin a siete años sin victorias ante los albos.

"Queda un poco de bronca, porque sabemos el partido que hicimos. Fuimos intensos, jugamos en el campo rival y nos fuimos enojados a la casa, pero hay que trabajar, sentimos que vamos por buen camino y ese trabajo se verá como resultado en cancha", dijo Carrasco en conferencia de prensa.

"Salimos a buscar el partido, pero Colo Colo se cerró bien y no pudimos entrarle. Siempre estuvimos con la defensa en la mitad de cancha, y no se pudo, pero hay que seguir trabajando porque queda un partido con ellos aún. Al comienzo de semana habíamos dicho que queríamos ganar este partido, hicimos lo que trabajamos en la semana, pero no se pudo. Todavía queda un partido este año, llegara ese momento y debemos estar preparados. Sabemos que no ganamos hace siete años, pero hay que trabajar para tratar de ganarle en el Monumental", añadió.

Con respecto a lo que viene, este jueves ante Iquique, Carrasco expresó su respeto por el elenco nortino, aunque recalcó la necesidad de sumar los tres puntos.

"Esta la idea de ir a sumar, sabemos que es un rival que se hace fuerte de local. Estamos convencidos de dejar atrás lo que pasó con Colo Colo, y rescatar lo bien que hicimos para fortalecer allá e ir con todo para sacar los tres puntos", expresó.

"En el Campeonato queda mucho, y ahora tenemos que marcar diferencias, porque sabemos que estamos ahí, con varios equipos metidos en la pelea", completó.

El duelo de los azules ante Iquique es este jueves a las 16:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.