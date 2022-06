Diego López: El arquero que tenemos es Cristóbal Campos y me gustó mucho estos dos partidos

Luego del paso a octavos de final de Copa Chile a costa de General Velásquez, el entrenador de la U Diego López habló de la situación que tiene por el puesto en el arco ante una posible salida de Hernán Galíndez, dando palabras de elogio para el joven Cristóbal Campos, quien fue titular en ambos duelos con el elenco "Albiverde".

En rueda de prensa posterior al empate con "El General", el DT azul mencionó que: "Nosotros tenemos que ir aprontándonos a todo. El arquero lo tenemos (Cristóbal Campos) y me gustó mucho en estos dos partidos, después veremos que pasa porque sabemos que en el caso de Hernán (Galíndez) está también su postura como persona".

"Campos es un arquero que me gusta mucho. Su desempeño es bueno, me da seguridad y confianza. El arquero que tenemos hoy es él", remarcó.

Sobre lo que fue el partido ante el equipo de Segunda División, donde terminaron desaprovechando una ventaja parcial de dos goles, López comentó que: ""Se arrancó jugando bien y después tuvimos algunas dificultades. En el segundo tiempo, con el marcador 2-0, el equipo aflojó y eso no nos puede pasar. Lo que no tenemos que cometer es el error de bajar la intensidad. No podemos regalar nada".

"Lo más importante es el objetivo, que es la clasificación. A todos nos hubiese gustado ganar 2-0, pero se clasificaba igual. Nosotros mismos manchamos algo que estaba muy bien", señaló.

Finalmente, reflexionó diciendo que: "Me queda una sensación amarga por el resultado final, nos merecimos un poco más, más en una cancha que estuvo complicada para los dos".