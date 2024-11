El tapado que ronda en la U y Gustavo Álvarez conoce de memoria

Al igual que buena parte de los clubes del fútbol chileno, en la U empiezan a trabajar en la planificación del plantel con miras a la temporada 2025, un año que se les vendrá exigente teniendo en cuenta que competirán en el Campeonato de Primera División, la Copa Libertadores y deberán defender el título de Copa Chile.

Entre salidas, renovaciones y la búsqueda de nuevos refuerzos, los Azules deben pensar acertadamente en qué nombres pudiesen incorporar para potenciar un plantel que tuvo un alza notoria de la mano del técnico Gustavo Álvarez, quien los devolvió a la escena internacional y les dio un título después de 7 años.

Así, con el mercado en marcha también surgen posibilidades de refuerzos, y en Universidad de Chile podrían entrar a interesarse en un viejo conocido de su actual director técnico.

El inesperado jugador que apareció en el entorno de la U

Este martes, el periodista Gonzalo Fouillioux comentó en No es Para Tanto de TNT Sports de una posibilidad de mercado que pudiese acercarse a la U en los próximos días.

En dicho programa, el comunicador expresó que: "Voy a aportar un nombre, quiero ser responsable, en la Universidad de Chile no me lo han chequeado, pero una persona me dijo 'ojo, que hay un jugador que Gustavo Álvarez dirigió y le gusta mucho".

"Ojo con Javier Altamirano, está recién volviendo, no lo he podido chequear con alguien del club, pero es un jugador que a Gustavo Álvarez le gustó siempre. Podría eventualmente darse de que lo pida y lo vaya a buscar, es mediocampista, chileno y que juega en el exterior", subrayó al respecto, dejando en el aire la opción al conjunto universitario del exHuachipato, precisamente club donde fue dirigido por Álvarez.

El presente de Javier Altamirano en Estudiantes de La Plata

Igualmente, habrá que ver si en la U se convencen de apostar por un jugador como Altamirano en caso de que este rumor se volviese una posibilidad real.

Esto, porque no es un misterio que el 2024 del volante de 25 años ha estado rodeado de dificultades, teniendo en cuenta del episodio convulsivo que sufrió en marzo pasado durante un encuentro entre su actual club Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, el cual lo tuvo alrededor de 5 meses fuera de acción. Y, luego de aquello, algunas lesiones musculares e incluso un accidente automovilístico lo tuvieron ausente de las canchas.

Actualmente, Altamirano volvió a pisar una cancha con el Pincharrata el pasado 10 de noviembre, sumando algunos minutos ante Central Córdoba, algo que se repitió días después contra Rosario Central, ambos encuentros válido por la Liga Argentina.