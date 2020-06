Erick Wiemberg a espera de quedar libre: Sería un paso importante llegar a la U

El lateral izquierdo de Deportes Valdivia Erick Wiemberg contó en Al Aire Libre en Cooperativa que está esperando la resolución del recurso de protección que presentó para quedar en libertad de acción y poder resolver su futuro, asegurando que le gustaría llegar a Universidad de Chile.

"A principio de año habían posibilidades de salir de Valdivia, por distintos motivos no se dio, pero ahora estamos viendo el tema del recurso de protección para que me puedan dejar en libertad de acción y evaluar alguna oferta o, por último, terminar el año y hacerlo bien para que hayan nuevas posibilidades", expresó.

El futbolista se vio envuelto en una disputa entre Deportes Valdivia y Unión La Calera por su pase, algo que le impidió llegar a la U en el anterior mercado de fichajes.

Ante ello, el lateral apuntó que "sé que hay equipos que están pendientes de esto, pero obviamente no han hablado conmigo, me he enterado por la prensa. Conmigo no han hablado algo concreto o que me hayn mostrado su interés".

Asimismo, sobre esa opción de llegar a la U, indicó: "Sería un paso muy grande en mi carrera, muy bueno. Es lo ideal para metas futuras. Es una muy buena opción".

Finalmente, el futbolista valoró su paso por Unión La Calera, club en el que logró notoriedad. "Fue un paso muy bueno, mejor de lo que esperaba. Era mi primer año en Primera División y espero volver. Fue un año provechoso en el que aprendí muchas cosas", cerró.