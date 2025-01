“Están ofreciendo un vuelto”: En Ecuador se dividen por la salida de Rivero a la U

La llegada de Rodrigo Contreras como delantero en Universidad de Chile trajo de inmediato aparejada la declaración del gerente azul Manuel Mayo, que irían por un atacante más para completar el plantel.

Entre las cualidades que se buscan del delantero dijo Mayo que debe ser diferente a las que tienen Nicolás Guerra y Contreras, por lo que en ese perfil calza Octavio Rivero, quien es pretendido desde hace rato por la U, y el jugador está deseoso de recalar en el elenco que adiestra Gustavo Álvarez, pero hay un gran problema, la oferta está lejos de la tasación de tres millones de dólares que tiene el Barcelona de Guayaquil, club dueño de su pase.

En Ecuador hay opiniones divididas sobre la salida de Rivero a la U

Hasta ahora las posturas de la U están lejos de lo que pretende el equipo ecuatoriano, y lo más alto que han ofertado llega a 1,5 millones de dólares, la mitad del valor del delantero. Pero esta situación de larga data, donde el jugador está presionando para irse sí o sí, comenzó a generar diferencias de opinión al respecto.

En Dsports de Ecuador hubo un debate al respecto entre el exarquero Esteban Dreer y el comunicador José Carlos Crespo, ya que a juicio del primero: “No me gusta un jugador que no esté comprometido con mi proyecto”, y remató que si sigue insistiendo: “Yo club: Afuera ¿Cuánto hay?”.

Crespo le retrucó que “cuando la oferta sea satisfactoria, sí. Lo que quiero marcar es que para ciertos equipos, dos millones son mucho o son poco. Si yo te tengo considerado en mi proyecto deportivo, y lo que están ofreciendo es un vuelto, y con ese vuelto no voy a poder contratar a ninguno en condiciones. Yo no compro esa teoría, que el que no quiere estar que se va. Eso es bien romántico y eso suena bien cuando eres el Manchester United, el Real Madrid, el Manchester City, que si se te va uno, bueno está bien, pero cuando juegas en uno de los equipos como los nuestros, donde la economía es importante, no puedes darte el lujo de agarrar un vueltito”.

Ahora falta saber qué termina resolviendo el club, frente a una situación donde el jugador les sigue presionando, y los montos están lejos aún de lo que ellos pretenden por un delantero cuya ficha les pertenece.