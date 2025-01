Tienen a su goleador: Rodrigo Contreras fue oficializado como refuerzo de la U

Después de varios días en que ya se había confirmado su arribo, finalmente Rodrigo Contreras fue oficializado como el sexto refuerzo de la Universidad de Chile.

El exdelantero de Everton ya había anunciado en sus redes sociales que sería jugador del Romántico Viajero, pero faltaban los exámenes médicos para completar los trámites de rigor.

La alegría de Rodrigo Contreras por sumarse a la U

El Tucu entregó sus primeras impresiones vistiendo la camiseta azul y comentó: "Estoy muy feliz de estar en el lugar donde quiero estar. Hace mucho que lo venía soñando y eso me pone muy contento. Siempre me dijeron cosas muy lindas del club, la hinchada es hermosa, me siento identificado".

Además Rodrigo Contreras se refirió al nuevo desafío: "Lo tomo con mucha responsabilidad y muchas ganas, voy a entrenarme al máximo y dejar todo por este Club para hacer muchos goles y darle alegrías a la gente".

Los números de Rodrigo Contreras

El argentino ya tiene experiencia en el fútbol chileno. En 2018 defendió a Deportes Antofagasta y retornó en 2023, donde fue una de las figuras anotando 19 goles en 32 partidos.

Durante su estadía en Everton de Viña del Mar, el Tucu convirtió 16 goles en 25 encuentros y jugó un total de 2.095 minutos.