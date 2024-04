Extécnico de la U quedó disconforme tras empate con Coquimbo Unido

La igualdad de Universidad de Chile frente a Coquimbo Unido no dejó contento a algunas personas vinculadas al mundo azul, ya que a pesar de que el empate 1-1 entre los laicos y el cuadro "pirata" le permitió a los dirigidos por Gustavo Álvarez mantener el liderato, para el ex entrenador estudiantil, Héctor Pinto, a la U "le faltó fútbol, claridad y calma".

En conversación con el sitio BolaVip, el entrenador comentó que "lo que pasa es que la U se debe acostumbrar a que le van a jugar distinto y no tanto como quiere. Se les va a complicar y deben prepararse para este tipo de partidos", partió señalando Pinto.

También hizo un análisis sobre lo que le pasó al cuadro universitario en el partido que los privó de extender la diferencia en lo más alto de la tabla. "Yo creo que a la U le faltó fútbol, claridad, mantener la calma y es lo que te da Marcelo Díaz. Él salió y se perdió esa calma, se perdió ese acelerar o mantener el ritmo y se sintió", manifestó el técnico.

Pinto agregó que la salida de otro jugador importante también afectó en el desenlace del partido para los universitarios. "La salida de Fernández también repercutió. Es uno de los que crea mucho peligro y después la U no fue más. No me gustó la U en este partido, la verdad", complementó.