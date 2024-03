Funcionario de Estadio Seguro quiso aplicar "derecho de admisión" a Cecilia Pérez en el Monumental

La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, vivió una nueva polémica en el Estadio Monumental luego que un personero de Estadio Seguro le quiso aplicar derecho de admisión por llegar al recinto con una polera de Universidad de Chile para presenciar el Superclásico.

Según supimos Al Aire Libre en Cooperativa, se trata de Christian Fuenzalida, asesor a honorarios del plan gubernamental, quien trató de obligar a la exministra a que se sacara la camiseta y la amenazó de aplicar el código 102 -derecho de admisión- por "incitar a la violencia en los estadios".

Fuenzalida, asesor a honorarios de Estadio Seguro, no tiene facultades para ordenar ese tipo de instrucciones ni hacer amenazas, algo que Pérez le hizo saber en presencia de Michael Clark, presidente de Azul Azul, y también de otros personeros de la ANFP, entre ellos Jorge Yunge, secretario general.

"No me la voy a sacar, es ilegal y no ha nacido el hombre que me diga cómo vestirme", fueron las palabras que la exvocera de Gobierno dijo a Fuenzalida.

Clark defendió a Pérez tras esta situación que vivió durante el partido y contó que se resolvió gracias a la mediación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

"Veo a las autoridades preocupadas de cualquier cosa. Hoy estaban preocupadas de ponerle -código- 102 a Cecilia Pérez porque andaba con la polera de la U. Le doy las gracias públicamente a la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ya que a través de ella llegó la cordura, pero finalmente estamos aburridos, tenemos que pagar los platos rotos", lanzó Clark en la zona mixta del Monumental, tras el triunfo histórico de la U.