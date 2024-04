Gabriel Castellón y el liderato de la U: Pasamos a ser el equipo a vencer

El portero de la Universidad de Chile, Gabriel Castellón, manifestó que viven un momento que los tiene muy conformes por ser líderes del Torneo Nacional, pero que no pueden relajarse de cara a los próximos compromisos que afronten en el certamen.

“Estar puntero es una consecuencia de lo que está haciendo el grupo, en la cancha y en los entrenamientos, ya que queremos aspirar a grandes cosas y no nos podemos quedar con que en la fecha siete somos punteros, si no que durante todo el torneo”.

Castellón reconoce que estar en lo más alto de la tabla tiene aparejada una “responsabilidad más grande ya que pasamos a ser el equipo a vencer. Y mantener lo que estamos haciendo nos va llevar a seguir en los primeros lugares. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora es posible que en la fecha 30 estemos hablando de ser campeones, ya que en la U estás en un lugar donde tienes la obligación de ganar”.

En lo particular el portero lleva 18 fechas invicto, sumando lo que hizo el fin de la temporada pasada en Huachipato y ahora con los “azules”, lo que dice relación con que “siempre trato de mejorar, y siento que puedo dar un poco más. Me siento muy respaldo además por mis compañeros, si no hay ocasiones de gol es mérito de ellos”.

Añade que llegar al arco de Universidad de Chile, por la responsabilidad que conlleva también le ha servido ya que “no es fácil estar en el arco de la U, es lógico que al principio hay un nerviosismo, pero mis compañeros me han ayudado y me he ido sintiendo cada día mejor”.

Castellón también se refirió a Coquimbo Unido, próximo rival de los azules, que hasta ahora ha sido el único que los ganó, partido que fue durante la pretemporada.

“Ellos están haciendo un buen campeonato, también los enfrentamos a principios de año, y tiene jugadores desequilibrantes. Es un rival muy complicado”, pero relativizó que la participación de los "piratas" en la Sudamericana sea una ventaja para los “azules” al enfrentar un rival que vendrá con más trajín.

“Obviamente tiene un desgaste Coquimbo, pero ellos juegan de local, veremos la intensidad del partido y cuanto les puede pesar desgaste puedan hacer. No sé si el desgaste nos va ayudar contra ellos”.

A propósito del plano internacional festejó el triunfo de su exequipo ante Gremio por la Libertadores en Brasil.

"Feliz porque Huachipato haya logrado un triunfo, si le va bien a los equipos chilenos también se empieza a hablar afuera de nuestra liga. Siempre deseo lo mejor a los equipos en copas internacionales, porque es mi manera de pensar”.

Y sobre este tema se puso tarea: “es lindo participar en Copas. Trataremos de meter a la U en torneos Internacionales, es un objetivo que nos debemos proponer”.