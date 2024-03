Gustavo Álvarez aleona a sus jugadores y se molesta por pregunta sobre Pons

Este jueves el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, habló en la conferencia de prensa previa al duelo frente a Cobreloa de este domingo y aprovechó de entregarle confianza a sus jugadores, elogió a los loínos y se molestó al ser consultado por las críticas a Luciano Pons.

Desde el Centro Deportivo Azul, el adiestrador, al tanto de las dificultades climáticas y de los 2.260 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra ubicada la ciudad nortina, le envió un recado al plantel. "Llegaremos muy bien al partido en la altura. A la altura hay que respetarla, no temerle", remarcó.

Además el DT de los azules, resaltó que las virtudes del cuadro naranja son motivo de preocupación.

"En cuanto a Cobreloa, es un equipo que ha demostrado ir de menos a más. Me parece que es un buen equipo, con buenos jugadores y un buen funcionamiento. Es un equipo que propone y que intenta salir jugando siempre. Tiene volantes y delanteros veloces y de buena técnica", agregó.

Polémica

Tras cartón, fue consultado por las críticas al nivel mostrado hasta el momento por Luciano Pons, haciendo hincapié en que el jugador llegó a la U por expresa petición de él: "De mi deseo son todos los jugadores que llegaron a la U, consensuado con la dirigencia", partió señalando Álvarez.

En medio de su respuesta, el periodista interrumpió al DT de la U y le recalcó nuevamente por el tema de las críticas al nivel mostrado por el jugador, en donde Álvarez se comenzó a molestar manifestando que "no entiendo, me interrumpiste, no sé que me quieres preguntar".

Tras volver a ser consultado por las críticas a Pons, comentó "¿Cómo veo a Luciano? como a todo el plantel, entusiasmado y comprometido y con muchas ganas de cumplir el objetivo que tenemos como club", finalizó.