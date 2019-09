Hernán Caputto: Nosotros salimos a buscar todos los partidos

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, avisó que su equipo saldrá a proponer en el duelo de este viernes ante Palestino, pues en todos los partidos tienen la idea de alcanzar la victoria.

"Saldré a buscar el partido, no hay término medio; nosotros salimos a buscar todos los partidos. Es lo que amerita y lo que queremos. Mañana, lógicamente en nuestro estadio y con nuestra gente, iremos por lo máximo", advirtió el DT de los "laicos".

"Nosotros queremos lógicamente tener los tres puntos y trabajamos para eso, pero respetamos mucho al rival", agregó el DT del conjunto estudiantil, que habló sobre la situación complicada que atraviesa el equipo en el Campeonato Nacional.

"La situación actual la he vivido como jugador, no como entrenador. No siento una presión, siento una gran responsabilidad por lo que quiero al club y por lo que siento y por mi puesto, que siempre amerita entregar lo máximo, eso sí es una gran responsabilidad", señaló.

En relación a la crisis económica de la institución, sostuvo que "debo abstraerme de algunas situaciones como cuerpo técnico y pensar en el funcionamiento del equipo para ganar".

"Entiendo el sentimiento de los hinchas. Intentamos por todas las maneras ser un equipo aguerrido, me gustan los equipos que cuando no se pueda jugar, entregar ese sobreesfuerzo", complementó el ex portero.

Además, Caputto afirmó que su intención es mantenerse en el cuadro azul: "Me encantaría poder seguir este club, me encanta estar en este club", sentenció.

También reconoció que la ausencia de Angelo Henríquez es una baja importante para el equipo, pero que es una situación "que pasa a veces" y finalmente señaló que la lucha por la permanencia "son situaciones que hay que vivir, generar realidad y afrontarlas. A los jugadores hay que hacerles ver que a veces suena medio cliché, pero es realidad, nos jugamos finales cada fin de semana como los últimos siete equipos que estamos en esa situación".

La U enfrenta a Palestino el sábado a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.