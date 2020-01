Hernán Caputto sobre opción de clasificar a la Libertadores sin jugar: Para nada nos incomoda

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, afirmó que no le incomoda la opción de clasificar a la Copa Libertadores a través del "Chile 4" si Unión Española se ausenta del partido del sábado por semifinales de la Copa Chile.

"Para nada incomoda", señaló ante una consulta sobre el tema y agregó que en la U "estamos haciendo todo lo que debemos. Si se da la situación, la abrazaremos".

"Estamos pensando en jugar el partido, creemos que se va a jugar, es la realidad, y a los dichos de Jorge Segovia no tengo mucho que referirme. Primero, no lo he leído ni escuchado, nosotros solo estamos enfocados en esto y realmente no voy a contestar algo que no sé con seguridad", agregó.

"Hasta que no sea oficialmente decretada la clasificación no podría comentar algo, por respeto", agregó.

Sobre la opción de jugar el partido, Caputto postuló que pese a que no jueguen, "el mérito está. Hemos hecho mucho mérito para estar en este momento, revertir una fase súper difícil y si se da esa situación, vamos paso a paso esperando los momentos, estamos preparados para ganarla en cancha".

En la U, según el portero, "siempre ansiamos a lo máximo, porque U. de Chile es eso, siempre estar en lo máximo y estamos en semifinal de Copa Chile y buscamos esa posibilidad de estar en torneo internacional, ansiamos eso porque estamos en este club".

Caputto igualmente reconoció que aún está la opción de sumar a un jugador para el puesto de lateral izquierdo, donde suenan Erick Wiemberg, sobre quien declaró que lamenta "que haya tanto problema para resolver su situación, y que Alex Ibacache "es un buen jugador".

También afirmó que Walter Montillo tiene opciones de ser titular si es que se juega el duelo del sábado ante Unión Española, programado para las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio La Portada.