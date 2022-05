Hernán Galindez: No me voy a ir de la U

El arquero de Universidad de Chile Hernán Galindez apuntó otra vez a las amenazas que recibió su esposa y que le hicieron dudar de su continuidad en el club, según expuso su representante hace unos días en un medio nacional.

"Lo que quiso decir mi representante es que, bueno, lo más importante es el bienestar de mi familia, mi esposa se asustó un poco con lo que pasó y no fue más que eso, mi idea es quedarme en el club", dijo el arquero.

"Lo tengo que decir públicamente, tanto cuando terminó el partido y fui el último en salir del campo de juego, recibí una cantidad de aplausos impreisonante o el apoyo en redes sociales me pone muy feliz, me escribió cualquier cantidad de gente diciéndome que no me vaya, que me sienta apoyado", siguió el golero ecuatoriano.

En esa línea, apuntó que "estoy muy feliz en el club, lo que más quiero es seguir entrenando, trabajando y siendo un aporte para seguir mejorando como grupo, pero no me voy a ir de la U".

Además, habló acerca de cómo tomaron en el plantel esta acusación, apuntó que "el primero que se me acercó fue Felipe Seymour, el capitán, que me brindó mi apoyo y todos, o la gran mayoría, se acercó a decirme que no me vaya y les aclaré que no es mi idea. Me sentí respaldado por la hinchada, los dirigentes y el club, que se pusieron a mi disposición para iniciar algo legal".