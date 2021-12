Hernán Galíndez y su llegada a la U: "Esta camiseta hay que representarla con mucho respeto"

El portero Hernán Galíndez está listo en Universidad de Chile y llegará este fin de semana, el 2 de enero, para superar los exámenes y firmar su contrato con Azul Azul. El mismo lo confirmó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa y expresó que espera representar "con respeto" la camiseta del cuadro estudiantil.

"Es un momento que uno espera en una carrera, cuando se da cuesta creerlo, es una experiencia linda que se fijaran en mí. Espero que salga todo bien, llegar a Chile a hacer las revisiones, firmar el contrato y poder ponerme esta camiseta, no se la pone cualquiera y hay que representarla con mucho respeto. No será fácil, pero hay que estar a la altura de las circunstancias para hacerlo de la mejor manera", declaró el ex arquero de Universidad Católica de Quito.

Galíndez, quien fue dirigido cuatro años por Santiago Escobar, nuevamente coincidirá con el técnico colombiano y elogió el impacto que tuvo en su carrera.

"Santiago marcó y cambió mi carrera, con la llegada de él a Universidad Católica (Quito) yo mejoré muchísimo y yo llegué a la selección de Ecuador. Se preocupa mucho de lo futbolístico, pero también de lo humano, no permite indisciplina ni faltas de respeto al plantel, el club. El dice muy seguido que dignifiquen la profesión", explicó.

Además, agregó que "le gusta jugar bien al fútbol, salir jugando, evitar el pelotazo. Es un privilegio volver a jugar con él".

Finalmente, Galíndez habló sobre el conocimiento que tenía de Universidad de Chile, destacándolo como uno de los "grandes de Sudamérica".

"Es uno de los más grandes, la hinchada es una de las más grandes de Sudamérica, tiene arqueros que han dejado una huella también. Se qué el último partido se salvaron del descenso sobre la hora y fue muy emotivo. Es uno de esos equipos que nombran en todos los países", sentenció.