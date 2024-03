Ignacio Tapia criticó los abusivos precios que fijó Cobreloa para enfrentar a la U

El defensor de Universidad de Chile, Ignacio Tapia, criticó este miércoles el alto precio de las entradas que definió Cobreloa para el partido que se disputará este domingo en el Estadio "Zorros del Desierto" de Calama.

En conferencia de prensa, el zaguero argumentó que "nos enteramos de esa situación, no es un precio razonable para una entrada. Hay cosas que arreglar en ese sentido; no me quiero meter más allá, pero es un precio caro para las familias y la gente que va al estadio a ver fútbol. Creo que no es algo razonable".

"Subiendo los precios no se va a llegar a ningún lado; hay que escuchar lo que dice la gente, ayudar y ponerse en el lugar del otro y saber que no está bien. Es lo principal", agregó.

Respecto a los 40.000 pesos que costará la Galería este domingo en Calama, Tapia dijo que "personalmente yo no pagaría 40.000 pesos, sabiendo los precios que siempre han estado en los estadios. No lo pagaría y por eso dije que hay que escuchar a la gente, que se ha manifestado por todos lados. Hay cosas que arreglar, pero todo es conversable".

El duelo entre loínos y azules se disputará el domingo 31 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el estadio Zorros del Desierto.