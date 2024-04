¿Irá por un nuevo destino? Marcelo Morales pasa por semanas claves en Universidad de Chile

El joven lateral de Universidad de Chile Marcelo Morales vive días claves para resolver su continuidad en el club, ya que su contrato termina a fines de esta temporada y aparecieron algunos inconvenientes que tienen su renovación en un incierto escenario.

Si bien hace algunas semanas el propio técnico azul Gustavo Alvarez aseguró que la renovación del zurdo está próxima a concretarse, surgió un problema con una cláusula de salida que pone las cosas un tanto difíciles.

En información del periodista Cristián Camaño en Deportes en Agricultura, la agencia de representación de Morales pretende poner una alta cláusula de salida en su contrato, algo que desde el propio club y personas ajenas a la institución no lo ven de la mejor forma.

"No quiere la U que le fijen un precio de salida (alrededor de 2 millones de dólares). Entonces, no vaya a llegar junio y que digan 'no ha firmado contrato, así que no puede jugar más'. ¡Es una de las mejores figuras!", apuntó el comunicador.

Además, Camaño expuso que esta situación es similar a lo que vivió el también joven defensor Bastián Roco el pasado año en Huachipato, cuando dejó de ser considerado en el aquel entonces equipo dirigido por Alvarez, esto debido a que no quiso firmar por cierta agencia de representantes.