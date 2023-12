Israel Poblete lamentó la temporada de la U: Teníamos plantel para pelear el campeonato

El volante de Universidad de Chile Israel Poblete se refirió a la temporada 2023 que vivió el club azul, que a falta de una fecha está a la espera de una combinación de resultados para conseguir un cupo a la Copa Sudamericana.

"Teníamos un plantel capacitado para pelear el campeonato", expresó este miércoles en rueda de prensa.

"Vimos a Cobresal que no se reforzó en el segundo semestre, a Huachipato llegó un delantero, se fue Javier Altamirano a Argentina y siguieron peleando el campeonato. Como está el campeonato chileno, no creo que sea una excusa -tener un plantel 'corto'-, creo que teníamos plantel para pelear. Es nuestra autocrítica, nos faltó el salto de calidad para mantenernos y tenemos que luchar con Ñublense para poder entrar a una copa, que es lo mínimo que merece esta institución", explicó.

En lo personal, dijo que "siempre intenté hacerlo de la mejor forma, entrenando y esforzándome pude volver al equipo. Siempre se puede dar más, a nivel personal y colectivo pudimos hacerlo mejor, yo siempre intenté hacer lo mejor cada día. No queda más que aprender de este año para que el próximo la U esté peleando el campeonato como merece".

"El objetivo mínimo era entrar a una copa y ahora no lo estamos cumpliendo, todavía tenemos una opción, vamos con toda la fe al último partido que tenemos que ganar. Teníamos la ilusión de pelear arriba, sobre todo como terminamos la primera rueda. Nunca pudimos encontrar el funcionamiento para sostener eso, está la autocrítica que no pudimos sostener el primer semestre, y que el segundo nos caímos, eso hizo que no pudiéramos pelear el campeonato y yo creo que con nuestro plantel, pudimos haberlo hecho", subrayó.

El exjugador de Cobresal también apuntó a que la posición en que se encuentran en la tabla "es porque la merecemos, creo que perdimos muchos puntos y se podría haber jugado mejor, hubo partidos en que merecimos más, pero si tenemos estos puntos es porque lo merecenos, teniendo la autocrítica debimos haberlo hecho mejor y sumar más puntos, no estar donde estamos ahora que es una mala posición".

"La U tiene que estar por encima de todo, tenemos que representar hasta último minuto, sigamos o no, el sábado tenemos que ganar con nuestra gente, nuestra gente merece un triunfo. La dirigencia tendrá que ver, nosotros debemos hacer lo mejor posible hasta el último minuto y después vendrán los demás temas", añadió.

Siguió señalando que "sería mediocre pensar que el año pasado nos salvamos del descenso y que este año era el objetivo, claramente que no. Como dije, teníamos plantel para pelear el campeonato, los partidos con los equipos que están peleando el campeonato nos fue bien. En el primer semestre ocurrió que los equipos no nos respetaban tanto, nos salían a buscar y de contra lo hacíamos bien, cuando nos empezaron a respetar el segundo semestre, se nos metían atrás y nunca pudimos superar esa barrera, de encontrar el funcionamiento para penetrar esas defensas. Creo que pasó por un tema futbolístico para dar el salto de calidad como equipo".

"Tenemos que enfocarnos en ganar el partido, si se dan los resultados no está en nuestras manos. Más allá de lo que podamos estar viviendo nosotros o los demás equipos, tenemos", cerró Poblete.