Joaquín Larrivey: Tengo la ilusión de seguir, pero por ahora no hay novedades

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey nuevamente habló sobre su renovación y sostuvo que "no hay novedades", aunque ratificó su intención de continuar en el club por, al menos, una temporada más.

En diálogo con TNT Sports, Larrivey dijo que "es más o menos lo que todos saben. También agradezco a la gente que se manifiesta, que envía mensajes por las redes sociales, yo tengo la ilusión de seguir y para eso estoy trabajando, pero por ahora no hay novedades".

Sobre la derrota contra Cobresal, por 2-0 en Rancagua, el goleador señaló que "me parece un resultado totalmente injusto, pero en el fútbol hay que hacer goles y lamentablemente hoy no estuvimos finos a la hora de hacerlos, ellos sí y el resultado es el que es. A seguir trabajando, a levantar la cabeza, nos vamos tristes, por supuesto, por no haber podido regalar una victoria a la vuelta de ellos".

Acerca del regreso del público, que volvió a alentarlos en el estadio tras un año y medio, "Larri" expresó que está "totalmente agradecido por el aguante de la gente. Tristes por no haberles regalado un triunfo en esta vuelta a ellos, pero seguramente será el próximo partido".

Finalmente, volvió a analizar el encuentro ante los "mineros": "No pudimos conectarnos del todo, pero otros compañeros tuvieron las situaciones. No estuvimos finos a la hora de concretarlas y tampoco estuvimos tan precisos como otros partidos, pero me parece que la intensidad fue buena, que hay cosas rescatables y obviamente con la bronca del resultado, pero no es el que merecíamos".