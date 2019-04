Johnny Herrera desmintió acusaciones: El comentario es de una rata, un sapo y un caradura

El arquero se defendió de las versiones surgidas desde ex jugadores de la U sobre problemas con los premios.

El portero de Universidad de Chile Johnny Herrera salió al paso de las versiones de ex compañeros que lo acusan de quedarse con dineros correspondientes a los premios de Copa Libertadores y en Al Aire Libre en Cooperativa aseguró que él, si bien es parte de la comisión premios, no tiene que ver en la repartición de las platas y que este premio fue por voluntad del club luego de clasificar al torneo internacional.

"Creo que la U es el club más generoso a la hora de los premios, porque siempre se reparten los premios por igual. Desde que estabas tú (a Rodrigo Goldberg), juegues o no, le toca el premio a todos los citados y nunca ha habido un problema con eso. Son 18 premios y esos premios se dividen en 20, porque los dos que sobran para gente que nos colabora", comentó Herrera en diálogo con el panel.

El arquero tuvo duras palabras para el ex jugador que sacó a colación el problema.

"Los premios ni siquiera son por jugar, porque es por la cantidad de citaciones y si esa persona o esas personas tienen los huevos de llegar a preguntar, yo le muestro los documentos, pero que lo haga de frente, no mariconeando, porque para atrás es refácil, y quizás por eso ya no está en el club", dijo Herrera, quien explicó la mecánica de los premios reclamados.

"Ahora, al hincha que se le pueda instalar algún prejuicio por esta acusación cobarde, porque ni siquiera da la cara, le digo soy transparente en mis cuentas, es más, los premios los reparte el club, jamás he recibido un peso, mis liquidaciones están en orden y si tiene dudas, que vaya al Sindicato o contrato a un abogado, como se debe", expresó.

"Ahora se repartió en abril, que fue una lucha de la comisión de premios, que no la hemos querido cambiar, porque favorece mucho a todos los jugadores, y se iba a cumplir si jugaban el segundo semestre del año pasado y la fase previa de la Copa Libertadores. Entonces, si clasificaste, cobraste este año por jugar la Copa", comentó.

"El norte del club es que quiera jugar en el club, que esté la mayor cantidad de partidos citados, porque nosotros no cobramos por pasar de fase. No es una decisión que me compita a mí, porque está la comisión donde estuvo Lorezenttti, y estuvo Pizarro, y ahora estamos Matías y estamos invitando a Jean. De verdad es patético el reclamo", sentenció.

Y luego volvió sobre quien puso el dedo en la llaga. "Que se venga a ensuciar la boca y a mentir en esta situación es patético. Creo que somos muy generosos como club, y yo intenté replicar esto en los lugares donde estuve", dijo.

"Si el tipo quiere hacer una denuncia formal, que lo haga a través del Sifup, y yo le muestro todos los documentos, porque apuntar con el dedo a alguien, es muy fácil. Y deben tener cuidado con lo que dicen, porque estás perjudicando a los que menos juegan, que se ven beneficiados con este sistema de premios", indicó.

"Es de rata decir que a mí me falta plata, que caradura... ventilar a la prensa esto es patético", añadió.