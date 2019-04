Johnny Herrera: Si me voy de la U, me iré tranquilo

Johnny Herrera, capitán y portero de Universidad de Chile, analizó el complejo momento que está pasando el club en esta temporada, remarcó el desgaste por los conflictos internos y sostuvo que, en caso de no renovar su contrato a fin de año, partirá "tranquilo" por lo que ha hecho en el plantel.

"Si me voy, me iré recontra tranquilo. Si me quedo, lo veré en diciembre. Si no estoy atajando, tomaré mis cosas y me iré. Falta mucho tiempo para eso", declaró el arquero en Fox Sports.

"Es fácil arrancar cuando las condiciones no están. He pensado muchas veces, pero si me hubiese ido, no sé donde estaríamos ahora. Creo que tengo que quedarme a poner el pecho y salir adelante", comentó.

En esa línea, el jugador reveló que en la dirigencia de la U querían mandarlo a China y que rechazó, por razones familiares, una oferta por tres años en Morelia de México.

"TENÍA UN CONTRATO CON MORELIA POR TRES AÑOS, ESPERÁNDOME... PERO OPTÉ POR QUEDARME, POR MI FAMILIA" Johnny Herrera explica el por qué sigue aún en U. de Chile, a pesar de haber sufrido varios desaires.



Por último, en el plano deportivo, sostuvo que "estamos firmes. Hay un grupo nuevo, gente que tiene hambre. Un equipo que se está conociendo. No se dan los resultados, pero van a llegar, porque es la consecuencia normal de un buen trabajo".

"Vamos a terminar peleando el campeonato. Quizás sumando refuerzos al final de la primera rueda, pero lo firmo, vamos a terminar peleando el campeonato", sentenció.