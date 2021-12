Juan Manuel Olivera: Tengo mi corazón chuncho y espero que la U pueda salir de su difícil situación

Juan Manuel Olivera, ex futbolista de Universidad de Chile, retirado recientemente en Danubio de Uruguay, comentó el presente de los "azules" en su lucha por mantenerse en Primera División.

En diálogo con ESPN Chile, el "Palote" expresó que "tengo mi corazón chuncho y espero que la U pueda salir de su difícil situación", añadiendo que "es difícil sacarle algo positivo de esto en un club grande, si es que llega a pasar".

Además, Olivera manifestó que "sería irrespetuoso de mi parte decir algo que no le hayan dicho ya a los jugadores y que ellos no sepan. Me imagino que dan el máximo para salir de esto".

Recordando antiguos pasos por la U, el uruguayo habló de la final del Clausura 2005 perdida ante Universidad Católica por penales: "Creo que llegamos bastante lejos para como estaba el club, prácticamente quebrado".

Finalmente, habló de su mejor paso en entre 2009 y 2010: "Cuando estaba Gerardo Pelusso lo trataban de defensivo, pero habíamos hecho no sé cuántos goles y yo también muchos", cerrando la conversación consultado si es que le gustaría dirigir al elenco estudiantil en el futuro: "Un técnico de la U debe tener características especiales".

Olivera jugó 89 partidos en total en Universidad de Chile, marcando 54 goles, ganando el título del Torneo de Apertura 2009 bajo la dirección técnica de Sergio Markarián.