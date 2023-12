La U se juega ante Ñublense su última carta en busca de clasificar a la Copa Sudamericana

Universidad de Chile sale este sábado a enfrentar a Ñublense a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Santa Laura, con la última opción de clasificar a la Copa Sudamericana 2023.

Para conseguir este objetivo, los universitarios necesitan sí o sí imponerse en este compromiso válido por la última fecha de la competencia, pero necesita resultados de otros partidos.

Primeramente requiere que Magallanes descienda para que libere el cupo internacional conseguido a través de la Copa Chile, por llegar a la final, entonces requiere que los "carabeleros" no le ganen a Coquimbo Unido, en duelo a la misma hora, y que si vence en este partido, también lo haga Deportes Copiapó contra Everton.

Además, requiere que Unión La Calera derrote a Universidad Católica, también en paralelo, para acceder al octavo puesto del certamen.

De cara a este compromiso, los "azules" llegan con la confirmación de Mauricio Pellegrino no seguirá en la próxima temporada en el club, en una decisión que le comunicó la dirigencia de Azul Azul y que contamos en Al Aire Libre en Cooperativa.

En lo futbolístico recuperan a su dupla de centrales titular compuesta por Matías Zaldivia y Luis Casanova, quienes no jugaron ante Cobresal la semana pasada por suspensión.

Con este panorama, la formación será: Cristopher Toselli; Juan Pablo Gómez, Zaldivia, Casanova, Marcelo Morales; Emmanuel Ojeda, Renato Cordero, Israel Poblete, Lucas Assadi; Leandro Fernández y Cristian Palacios.

Al frente estarrá un equipo chillanejo que no se juega nada, dado que no tienen opciones matemáticas de acceder a alguna copa internacional ni tampoco de descender a la Primera B.

La semana ha estado marcada por la polémica protagonizada por el DT Hernán Caputto, quien en un diálogo con una hincha, que fue filtrado en redes sociales, aseguró que el exestratega de los "diablos rojos", Jaime García, es "indisciplinado" y que "chupaba (bebía alcohol) con los jugadores".

Después, Caputto ofreció disculpas pública y privadas, pero no por eso el hecho dejó de generar molestia en García, quien aseguró que "no me voy a referir a estos dichos que duelen y decepcionan de un colega de profesión".

La oncena ñublensina será: Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Nicolás Zalazar, Rafael Caroca, Raimundo Rebolledo; Matías Rivera, Lorenzo Reyes, Ismael Sosa; Bayron Oyarzo, Juan Leiva y Patricio Rubio.

Este compromiso será uno de los cinco que estarán jugándose al mismo tiempo y que cerrarán el Campeonato Nacional 2023, los que podrás seguir a través de la transmisión radial de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.