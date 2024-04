Leandro Fernández confesó las claves de Gustavo Álvarez tras el buen momento de la U

En conferencia de prensa, el delantero de Universidad de Chile Leandro Fernándes destacó las virtudes del entrenador Gustavo Álvarez, comentando que el técnico azul les entrega tranquilidad y los potencia dentro del campo de juego, virtudes que los tiene como líderes del torneo nacional junto a Deportes Iquique, tras seis fechas disputadas.

Fue consultado sobre qué les entrega Álvarez a este equipo en relación al de el año pasado, manifestando que "está potenciando muchísimo a los jugadores. Te da tranquilidad, nos dice lo justo y necesario. Creo que está leyendo muy bien los partidos y eso es bastante bueno. Hoy estamos con mucha confianza".

El delantero también reveló las instrucciones que el técnico le entrega específicamente a él. "A mí me da libertad en el ataque y eso me da tranquilidad para poder moverme y soltarme, aunque no le gusta que pierda muchas pelotas", señaló Fernández.

Aprovechó de hacer una autocrítica, comentó que deben trabajar para concretar más en ofensiva. "Es un paso que tenemos que dar. A veces llegamos y llegamos y no concretamos. Es algo que tenemos que mejorar. Las situaciones que tenemos debemos aprovecharlas lo más posible para manejar el partido", cerró el número 9 de los azules.