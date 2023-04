Leandro Fernández: Sé que cometí una falta muy grave, agradezco que no pasó a mayores

El jugador de Universidad de Chile Leandro Fernández entregó una declaración con respecto al accidente que protagonizó bajo la influencia del alcohol el pasado fin de semana en Argentina, donde fue detenido tras intentar darse a la fuga.

"Quería comentar lo que sucedió el fin de semana, que escuchen mi versión", señaló en un video divulgado por la U.

"Sé que cometí una falta muy grave y agradezco que no haya pasado a mayores, que la otra familia involucrada en el accidente no sufrió lesiones y también estoy al tanto de la sanción que puedo recibir en el club, estoy a disposición de lo que decidan", sostuvo.

Leandro Fernández fue detenido en Argentina tras chocar e intentar darse a la fuga #CooperativaContigo https://t.co/NqsCKz5z0v pic.twitter.com/0fVQcxTf1j — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) April 1, 2023

"Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas a ellos y a la gente del club, que esta situación que me sucedió daña la imagen del club, es una imagen que no quiero dar", apuntó el exIndependiente.

Para cerrar, sostuvo que "asumo toda mi responsabilidad, quería pedir mil disculpas a toda la gente y a todo el hincha de la U".

El delantero se encontraba en tierras argentinas aprovechando los días de descanso que dieron al plantel de la U en este receso del Campeonato Nacional.