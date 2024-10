Leo Rodríguez y el Clásico Universitario: "La U tiene la obligación de ganar"

Universidad Católica vs Universidad de Chile será uno de los duelos más atractivos de la temporada en el Campeonato Nacional.

Y para analizar la proyección del Clásico Universitario convocamos a Leonardo Rodríguez, ídolo de la U que sigue cada detalle del equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

Leo Rodríguez analizó a la U en la previa del Clásico

El ex mediocampista de los azules reconoció que la presión en este partido está del lado de los azules, ya que necesitan los puntos para no quedar relegados en la lucha por el título a solo tres fechas para el término del torneo.

"Los clásicos siempre son partidos aparte ¿no?. Siento que la 'U' tiene la obligación de ganar porque necesita sumar de a tres para poder seguir peleando el título, eso no hay ninguna duda. Yo creo que Gustavo (Álvarez) ha hecho un gran laburo, creo que la 'U' es un equipo sólido, competitivo y serio y está en condiciones de competir contra cualquiera, eso es lo importante, que Gustavo logró un equipo que fue puntero casi todo el campeonato, que tiene muy buenos jugadores. Ha logrado que el público de la 'U' también se identifique con el equipo y obviamente que por ahí es doloroso perder la punta cuando faltan tres fechas para el final, pero la 'U' va a pelear hasta el final", dijo en diálogo con Al Aire Libre.

El Leo Rodríguez también destacó las cualidades del plantel azul, el que sumó jerarquía tras la llegada de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz en el mediocampo.

"No te diría un nombre sólo, la 'U' tiene futbolistas de jerarquía. A mi Leandro Fernández me gusta mucho, es un futbolista muy desequilibrante con gol, con talento, con remate, con realización de juego, me parece que es un jugador diferente, a mi me gusta mucho. Después tenemos en la mitad de la cancha los chicos que tienen tanta experiencia como el caso de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, eso sin ninguna duda. Así que creo la 'U' es un equipo compacto en todas sus líneas y logra trascender mucho más como equipo que como individual", sostuvo.

Leo Rodríguez dejó un mensaje para la U

Además de analizar el presente del club en el cual es ídolo, Leo Rodríguez dejó un mensaje para los jugadores e hinchas azules.

"El mensaje que puedo dar para el Clásico es que nosotros estamos muy identificados con el equipo y nos encanta porque dan el máximo potencial en cada partido, dejan la vida, han logrado estar casi todo el campeonato puntero, peleando y son un equipo serio. Eso se valora un montón. Creo que hace mucho tiempo que la 'U' no tenía un equipo tan competitivo, tan serio con ambición así que más allá de poder ganar el título o no, nosotros que queremos al club estamos muy identificados y orgullosos del equipo que tenemos, así que bueno, hay que pelear hasta el último partido y, sea el resultado que se dé, estamos agradecidos por la campaña y por todo lo que han respondido a lo largo del año", cerró.