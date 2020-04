Leonel Sánchez: Nadie de Azul Azul me saludó en mi cumpleaños ni me habló por el coronavirus

El ex futbolista nacional Leonel Sánchez, miembro del histórico plantel que fue tercero en el Mundial de Chile 1962 y una de las grandes figuras de la historia de Universidad de Chile, aseguró que desde Azul Azul no lo llamaron el sábado por el cumpleaños ni tampoco se han comunicado por él pese a estar en el grupo de riesgo por el coronavirus.

"Nadie de Azul Azul me saludó por mi cumple. Sólo ex compañeros del '62 como Sergio Navarro y Luis "Fifo" Eyzaguirre", dijo el histórico ex jugador en conversaciòn con Diario La Cuarta.

En cuanto al tema del coronavirus, advirtió que desde la concesionaria tampoco le hablaron "ni siquiera por eso. Pero no importa, yo estoy feliz con mi familia y mientras no haya problemas estoy tranquilo".

Sánchez, que el sábado cumplió 84 años y que fue homenajeado por la FIFA en redes sociales, aseguró que "no tenía idea. Me parece muy bueno, me da mucha alegría. Son logros que le dedico a todo Chile. A la U sobre todo, que es el equipo de mis amores, de toda la vida".