Lucas Assadi respondió al comentario de Alexis Sánchez sobre los futbolistas chilenos jóvenes

Hace un par de días, Alexis Sánchez mencionó en una entrevista cómo es su relación con los jugadores jóvenes de La Roja, donde dentro de ellos estaba Lucas Assadí jugador de la Universidad de Chile y sobre qué le cuesta más adaptarse que a los futbolistas argentinos. El delantero azul se tomo como un halago las palabras de Alexis.

En la conferencia de prensa, desarrollada en el Centro Deportivo Azul, el delantero fue consultado sobre las palabras del 'Maravilla' comentando que: "Me lo tomo de buena manera, que me que me tenga considerado. Siempre que me ha tocado ir, me habla y me aconseja, me dice las cosas que podría mejorar".

Respecto al tema de que al jugador argentino le cuesta menos adaptarse a las estrategias de los entrenadores, comparando a Lamine Yamal de 17 años con los chilenos, Assadi señaló que: "Siento que todas las carreras son diferentes, hizo un golazo extraordinario ayer (Yamal en la Euro 2024). Osea, si nos ponemos a comparar así, Darío, un amigo mío se fue y la está rompiendo allá. Todos los procesos son diferentes".

Lucas Assadi se refirió al futuro de su amigo Marcelo Morales en Universidad de Chile

Además el futbolista de 21 años respondió a una consulta sobre su amigo, Marcelo Morales que aún no renueva por U. de Chile, que estuvo a punto de irse a Rusia, pero el fichaje finalmente se frustró.

"Porque me gustaría a mí, que se quedara. Eso ya es algo personal de él, que lo ve con su representante, su familia y el club. A todos nos gustaría que se quedara", finalizó Assadi.

Revisa la conferencia completa de Lucas Assadi acá.