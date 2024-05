Luciano Pons no se desespera por los irregulares últimos resultados de Universidad de Chile

Luciano Pons, delantero de Universidad de Chile comentó en entrevista con el club sobre su adaptación al equipo y sobre el choque frente a Everton, que cerrará la primera rueda del Campeonato Nacional donde buscan finalizar en la "cima del torneo".

El delantero de 34 años, repasó un poco lo que ha sido su llegada al club sobre los aspectos importantes para él: "Me siento muy cómodo, ya van seis meses donde conozco a todos los empleados del club, que es algo importante para uno. Trato de seguir enfocado cuando me toca estar, tratar de hacerlo de la mejor manera y ojalá poder seguir por el objetivo que es llegar a la cima al final del torneo".

Luciano Pons está conforme con el juego de Universidad de Chile

También Luciano profundizó en el hecho de que los resultados de los últimos partidos no han sido los que buscaba el equipo: "Aparte de los últimos dos resultados que no eran los que queríamos, el equipo siempre mantiene la misma identidad, crea muchas situaciones de gol, convertimos en todos los partidos excepto en el último, solo queda afinar la punteria y hacer el gol cuando no llega".

Para finalizar, se refirió a Everton, próximo rival de los azules en el campeonato, que se ubica en la octava posición y con quién cerrarán la primera rueda: "Va a ser un partido muy complicado, ojalá que podamos sacar los tres puntos, y terminar la primera rueda punteros como queremos. Como visitantes nos hacemos fuertes y podemos sacar una gran cantidad de puntos"

¿Cuándo juega Universidad de Chile la próxima fecha?

Universidad de Chile visitará a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar el próximo domingo 2 de junio a las 12:30 horas (16:30 GMT), partido válido por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional.